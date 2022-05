AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges

AEVIS VICTORIA SA: Neue revolvierende Kreditfazilität von CHF 250 Millionen für Swiss Medical Network SA



06.05.2022

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 6. Mai 2022 AEVIS VICTORIA SA: Neue revolvierende Kreditfazilität von CHF 250 Millionen für Swiss Medical Network SA Swiss Medical Network AG, die zweitgrösste private Spital- und Klinikgruppe in der Schweiz und die grösste Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA, hat eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von CHF 250 Millionen unterzeichnet, die von einem Schweizer Bankenkonsortium unter der Führung von Credit Suisse (Schweiz) AG bereitgestellt wird. Diese Kreditfazilität ersetzt die bestehende revolvierende Kreditlinie in Höhe von CHF 120 Millionen aus dem Jahr 2017. Die Kreditfazilität von CHF 250 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren steht dem Kliniknetzwerk für allgemeine Geschäftszwecke und zukünftige Akquisitionen zur Verfügung. Dank des höheren Reifegrads von Swiss Medical Network bietet die neue revolvierende Kreditfazilität vorteilhaftere Konditionen und Covenants sowie eine erhöhte Flexibilität für die Gruppe. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus Victoria-Jungfrau AG, einer Hotelkette mit zehn Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

