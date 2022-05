Der Chip-Primus konnte im ersten Quartal voll überzeugen und hob die Jahresprognose an. 1,13 $ Gewinn je Aktie und 71 % Umsatzwachstum auf 5,88 Mrd. $ waren deutlich mehr, als der Markt erwartet hatte. Der Kauf von XILINX trug 559 Mio. $ zum Umsatz bei. Im Segment Computing und Grafik lag das Wachstum bei 33 %, im Datacenter-Geschäft gab es ein Plus von 88 %. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel ebenfalls besser als erwartet aus und die Prognose für 2022 wurde sogar angehoben. Zielumsatz liegt nun bei 26,3 Mrd. $, was einem Wachstum um 60 % entspricht (vorher: + 31 %). Gleichzeitig erwartet man höhere Margen. Die Aktie reagierte zwar positiv, allerdings werden die guten Daten abverkauft. Bei 75 $ wären wir wieder dabei.



