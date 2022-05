DJ EDAG Engineering Group AG: Umsatz- und Gewinnsteigerung im ersten Quartal - Prognose für 2022 bestätigt

DGAP-Media / 2022-05-06 / 07:30

EDAG Engineering Group AG: Umsatz- und Gewinnsteigerung im ersten Quartal - Prognose für 2022 bestätigt

- Umsatzanstieg um 23,5% auf 193,5 Mio. EUR

- Alle drei Segmente mit zweistelligen Umsatzzuwächsen

- Bereinigtes EBIT steigt auf 14,7 Mio. EUR; bereinigte EBIT-Marge liegt bei 7,6%

- Auftragseingang wächst dynamisch auf 266,1 Mio. EUR

- Anhaltendes Wachstum für 2022 prognostiziert

Arbon, 06. Mai 2022 EDAG, führender unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Mobilitätsindustrie, startet mit einem dynamischen Wachstum in das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Die Konzern-Umsatzerlöse lagen mit 193,5 Millionen Euro um 23,5 Prozent über dem Vorjahresniveau von 156,7 Millionen Euro. Alle drei Segmente trugen mit einem zweistelligen Wachstum hierzu bei. Das bereinigte Konzern-EBIT stieg auf 14,7 Millionen Euro an (Vorjahr: 1,4 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 7,6 Prozent (Vorjahr: 0,9 Prozent). Der Auftragseingang stieg gegenüber dem Vorjahr um 30,2 Prozent auf 266,1 Millionen Euro an (Vorjahr: 204,3 Millionen Euro). Zum 31. März 2022 beschäftigte EDAG weltweit 7.963 Mitarbeitende (Vorjahr: 7.871 Mitarbeitende).

"Mit dem deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung im ersten Quartal haben wir den pandemiebedingten Einbruch endgültig hinter uns gelassen. Die Ergebnissituation bewegt sich auf Grund der guten Auslastung sowie der weiterhin sehr hohen Kostendisziplin inzwischen sogar klar über dem Vorkrisenniveau", erläutert Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Gruppe. "Der sehr starke Auftragseingang im ersten Quartal sorgt trotz weiterhin bestehender Unsicherheitsfaktoren für einen optimistischen Ausblick auf die vor uns liegenden Quartale."

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet EDAG eine beschleunigte Wachstumsdynamik und eine positive Entwicklung in wesentlichen Leistungsindikatoren. Diese Einschätzung hängt jedoch maßgeblich von dem Krieg in der Ukraine und möglichen weiteren geopolitischen Auseinandersetzungen, sowie fortwährenden Störungen der globalen Lieferketten und der weiteren pandemischen Entwicklung ab.

Für den Umsatz wird ein Wachstum von rund 6 bis 9 Prozent erwartet. Die bereinigte EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von rund 6 bis 8 Prozent prognostiziert. Die Investitionsquote wird in einer Bandbreite von rund 4 bis 5 Prozent erwartet. Ausblick auf die Generalversammlung Am 23. Juni 2022 wird die EDAG Engineering Group AG ihre ordentliche Generalversammlung in Zürich abhalten. Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie und damit einhergehenden Restriktionen ist eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung auch in diesem Jahr nicht möglich. Aktionäre, die ihre Stimmrechte an der Generalversammlung ausüben möchten, können das entsprechende Vollmachtsformular bis zum 17. Juni 2022 über ihre jeweilige Depotbank oder bei der Gesellschaft gegen Überlassung eines Ausweises, der die Hinterlegung der Aktie(n) bei einer Bank bescheinigt, beziehen.

Über EDAG

EDAG ist der weltweit größte unabhängige Entwicklungsdienstleister der globalen Mobilitätsindustrie. Wir verstehen Mobilität als ganzheitliches Eco-System und bieten unseren Kundinnen und Kunden technologische Lösungen für eine nachhaltigere, emissionsfreie und intelligent vernetzte Mobilität. Mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten, bietet EDAG Dienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen).

Mit unserer fachübergreifenden Expertise in den Bereichen Software und Digitalisierung verfügen wir über die entscheidenden Kompetenzen, um den dynamischen Transformationsprozess der Mobilitätsbranche aktiv mitzugestalten. Digitale Features, autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz, alternative Antriebe, neue Mobilitätskonzepte und die Vision einer vernetzten Smart City sind zum festen Bestandteil unseres Portfolios geworden. Eingebettet in den EDAG eigenen 360 Grad Ansatz für die Entwicklung von Gesamtfahrzeugen und Produktionsanlagen, sind wir ein kompetenter Partner für nachhaltige Mobilitätsprojekte. Es liegt in der DNA des Unternehmens die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten und neue Technologien sowie Konzepte in die Serie zu überführen. Heute gehört EDAG zu den TOP 20 IT-Dienstleistern in der deutschen Mobilitätsbranche.

Zu unseren Kundinnen und Kunden zählen weltweit führende internationale OEMs, Tier1-Supplier und Start-up Unternehmen aus der automotive und non-automotive Industrie, die wir mit unseren rund 8.000 Expertinnen und Experten des 360 Grad Engineering global bedienen.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 688 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte EDAG weltweit 7.880 Mitarbeitende (einschließlich Auszubildenden).

Pressekontakte: Public Relations Felix Schuster Head of Marketing & Communications Mobil: +49 (0) 173 - 7345473 Mail: pr@edag.de www.edag.com

Investor Relations Sebastian Lehmann Leiter Investor Relations Telefon: +49 (0) 611- 7375 168 Mobil: +49 (0) 175- 8020 226 Mail: ir@edag-group.ag www.edag.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: EDAG Engineering Group AG Schlagwort(e): Industrie

2022-05-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 54433-0 E-Mail: ir@edag-group.ag Internet: www.edag.com ISIN: CH0303692047 WKN: A143NB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1344163 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1344163 2022-05-06

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1344163&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)