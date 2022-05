Rolle Rückwerts im Dax. Die anfängliche Euphorie an den Aktienmärkten nach der Beruhigungspille der Fed war am Donnerstag schnell wieder verflogen. Der Deutsche Aktienindex gab seine gesamten Tagesgewinne im Laufe des Handels ab. In der Spitze erreichte der Leitindex zuvor noch ein Tageshoch bei 14.315 Punkte und lag zwischenzeitlich 2,5 Prozent im Plus. Den Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...