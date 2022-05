Rote Flagge bei Nordex. Der Hersteller von Windkraftanlagen verschiebt die Veröffentlichung des Berichts zum 1. Quartal von Mai auf Juni. Nio beantragt eine weitere Börsennotierung. Zusätzlich zu New York und Hongkong strebt man ein neues Listing in Singapur an. Adesso verzeichnet einen starken Rückgang der Profitabilität. Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr wird gehalten, aber der Vorstand sieht steigende Risiken.Der asiatische Handel ist am Freitagmorgen von starken Verlusten geprägt. Vor allem die chinesischen Benchmarks fallen ...

