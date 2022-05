(shareribs.com) London 06.05.2022 - Der Goldpreis zeigt sich der nach der Zinserhöhung in den USA volatil. Zwar wurde der Schritt erwartet, die große Anzahl an Unsicherheitsfaktoren sorgt jedoch dafür, dass auch die Unsicherheit hoch bleibt. Trotz höherer Zinsen dürfte Gold davon profitieren.Die Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank war in der Breite erwartet worden. Der Zinssatz stieg um 50 Basispunkte ...

