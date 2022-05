The following instruments on XETRA do have their first trading 06.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.05.2022Aktien1 CA0717051076 Bausch + Lomb Corp.2 US16679L1098 Chewy Inc.3 FR0014008VX5 EuroAPI SAS4 SE0017766843 OEM International AB5 US21718L2016 CooTek Cayman Inc.6 CH1176493729 Bachem Holding AG7 US26142V1052 DraftKings Inc.Anleihen/ETF1 XS2478690931 Skandinaviska Enskilda Banken AB2 DE000NWB2RN7 NRW.BANK3 DE000HVB6PD2 UniCredit Bank AG4 FR001400A9N7 La Banque Postale Home Loan SFH5 XS2478523108 SpareBank 1 Boligkreditt AS6 DE000HLB72S6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 US91282CEL19 United States of America8 IE000UL6CLP7 Global X SILVER MINERS UCITS ETF