DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

6 May 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

6 May 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 5 May 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 EUR1.134 Highest price paid (per ordinary share) GBP0.960 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.102 GBP0.938 GBP0.952973 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.122691

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 5 May 2022 the Company purchased a total of 972,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin. The price paid per ordinary shares was EUR1.106.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 708,418,073 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1296 1.130 XDUB 08:21:13 00058676555TRLO0 999 1.128 XDUB 08:31:39 00058677278TRLO0 2226 1.134 XDUB 09:04:41 00058679037TRLO0 3420 1.134 XDUB 09:04:41 00058679038TRLO0 1071 1.134 XDUB 09:13:32 00058679562TRLO0 1700 1.134 XDUB 09:13:32 00058679563TRLO0 572 1.132 XDUB 09:32:29 00058680587TRLO0 2464 1.132 XDUB 09:32:29 00058680588TRLO0 4130 1.132 XDUB 09:32:29 00058680589TRLO0 5534 1.130 XDUB 09:32:30 00058680591TRLO0 384 1.130 XDUB 09:46:14 00058681301TRLO0 3390 1.130 XDUB 09:46:14 00058681302TRLO0 2534 1.130 XDUB 09:46:14 00058681303TRLO0 2790 1.128 XDUB 09:55:16 00058681889TRLO0 277 1.128 XDUB 09:55:16 00058681890TRLO0 100 1.128 XDUB 09:55:16 00058681892TRLO0 195 1.128 XDUB 09:55:16 00058681893TRLO0 2519 1.128 XDUB 09:55:16 00058681894TRLO0 1161 1.128 XDUB 09:55:16 00058681895TRLO0 5615 1.128 XDUB 09:55:36 00058681906TRLO0 1212 1.128 XDUB 09:56:00 00058681924TRLO0 702 1.126 XDUB 10:49:04 00058684301TRLO0 1361 1.126 XDUB 10:49:04 00058684302TRLO0 28 1.126 XDUB 10:49:04 00058684303TRLO0 69 1.126 XDUB 10:49:04 00058684304TRLO0 2600 1.126 XDUB 10:49:04 00058684305TRLO0 1614 1.126 XDUB 10:49:04 00058684306TRLO0 6752 1.128 XDUB 11:50:23 00058686930TRLO0 2621 1.128 XDUB 11:50:23 00058686931TRLO0 1451 1.128 XDUB 11:50:23 00058686932TRLO0 1493 1.128 XDUB 11:50:23 00058686933TRLO0 4569 1.130 XDUB 12:34:48 00058688866TRLO0 5385 1.128 XDUB 12:45:23 00058689359TRLO0 1106 1.126 XDUB 12:48:18 00058689544TRLO0 4306 1.126 XDUB 12:48:18 00058689545TRLO0 1429 1.124 XDUB 13:19:40 00058691017TRLO0 572 1.124 XDUB 13:19:40 00058691018TRLO0 229 1.124 XDUB 13:19:40 00058691019TRLO0 2600 1.124 XDUB 13:19:40 00058691020TRLO0 386 1.124 XDUB 13:19:40 00058691021TRLO0 5000 1.126 XDUB 13:41:42 00058692887TRLO0 5000 1.126 XDUB 13:42:49 00058693032TRLO0 5000 1.126 XDUB 13:42:52 00058693034TRLO0 694 1.124 XDUB 14:00:07 00058694053TRLO0 2000 1.124 XDUB 14:08:11 00058694641TRLO0 3401 1.124 XDUB 14:08:11 00058694642TRLO0 1649 1.122 XDUB 14:08:42 00058694698TRLO0 2389 1.124 XDUB 14:37:26 00058696416TRLO0 2389 1.124 XDUB 14:37:26 00058696417TRLO0 1221 1.124 XDUB 14:37:26 00058696418TRLO0 513 1.124 XDUB 14:37:26 00058696419TRLO0 1258 1.124 XDUB 14:39:14 00058696510TRLO0 5000 1.124 XDUB 14:39:14 00058696511TRLO0 126 1.122 XDUB 14:55:30 00058697545TRLO0 3822 1.122 XDUB 14:55:30 00058697546TRLO0 2308 1.122 XDUB 14:55:30 00058697547TRLO0 2000 1.122 XDUB 14:55:30 00058697549TRLO0 25 1.122 XDUB 14:55:30 00058697550TRLO0 2000 1.122 XDUB 14:55:30 00058697551TRLO0 1661 1.122 XDUB 14:55:30 00058697552TRLO0 706 1.120 XDUB 15:05:15 00058698380TRLO0 2600 1.120 XDUB 15:05:15 00058698381TRLO0 2600 1.120 XDUB 15:05:15 00058698382TRLO0 175 1.112 XDUB 15:20:48 00058699925TRLO0 1561 1.112 XDUB 15:21:37 00058700201TRLO0 97 1.112 XDUB 15:22:01 00058700321TRLO0 5 1.112 XDUB 15:22:48 00058700406TRLO0 256 1.112 XDUB 15:23:21 00058700468TRLO0 16 1.112 XDUB 15:23:35 00058700488TRLO0 1 1.112 XDUB 15:24:42 00058700666TRLO0 18 1.112 XDUB 15:32:22 00058701756TRLO0 1 1.112 XDUB 15:32:23 00058701758TRLO0 2307 1.112 XDUB 15:32:45 00058701836TRLO0 982 1.112 XDUB 15:32:45 00058701837TRLO0 1018 1.112 XDUB 15:32:45 00058701838TRLO0 1 1.112 XDUB 15:32:45 00058701839TRLO0 321 1.112 XDUB 15:32:45 00058701840TRLO0 321 1.112 XDUB 15:32:45 00058701841TRLO0 2500 1.112 XDUB 15:32:45 00058701842TRLO0 44 1.112 XDUB 15:32:45 00058701843TRLO0 659 1.112 XDUB 15:32:45 00058701844TRLO0 379 1.112 XDUB 15:32:45 00058701845TRLO0 2601 1.110 XDUB 15:33:02 00058701875TRLO0 618 1.110 XDUB 15:36:43 00058702393TRLO0 161 1.110 XDUB 15:36:43 00058702396TRLO0 836 1.110 XDUB 15:37:33 00058702578TRLO0 459 1.110 XDUB 15:38:11 00058702656TRLO0 1530 1.110 XDUB 15:39:42 00058702839TRLO0 618 1.108 XDUB 15:58:04 00058704872TRLO0 67 1.108 XDUB 15:58:04 00058704873TRLO0 4559 1.108 XDUB 15:58:48 00058704915TRLO0 5540 1.108 XDUB 15:58:48 00058704916TRLO0 3995 1.106 XDUB 16:02:23 00058705322TRLO0 512 1.106 XDUB 16:02:23 00058705323TRLO0 649 1.106 XDUB 16:02:23 00058705324TRLO0 291 1.106 XDUB 16:02:23 00058705325TRLO0 1 1.102 XDUB 16:15:00 00058706882TRLO0 13 1.102 XDUB 16:15:29 00058706951TRLO0 1 1.102 XDUB 16:15:29 00058706952TRLO0 1 1.102 XDUB 16:15:47 00058706990TRLO0 9 1.102 XDUB 16:20:35 00058707689TRLO0 24 1.102 XDUB 16:20:35 00058707690TRLO0 2 1.102 XDUB 16:20:38 00058707694TRLO0 3275 1.102 XDUB 16:21:27 00058707812TRLO0 201 1.102 XDUB 16:21:27 00058707813TRLO0 192 1.102 XDUB 16:21:27 00058707814TRLO0 14 1.102 XDUB 16:21:30 00058707832TRLO0 1306 1.102 XDUB 16:24:10 00058708207TRLO0 185 1.102 XDUB 16:24:10 00058708208TRLO0 72 1.102 XDUB 16:24:10 00058708209TRLO0 98 1.102 XDUB 16:24:10 00058708210TRLO0 12 1.102 XDUB 16:24:13 00058708217TRLO0 1 1.102 XDUB 16:24:13 00058708218TRLO0 271 1.104 XDUB 16:27:37 00058708628TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3092 95.80 XLON 09:03:41 00058679009TRLO0 2000 95.80 XLON 09:32:29 00058680590TRLO0 2000 95.60 XLON 09:32:30 00058680592TRLO0 2000 95.70 XLON 09:42:59 00058681192TRLO0 3131 95.40 XLON 09:55:16 00058681891TRLO0 2907 95.00 XLON 10:04:23 00058682389TRLO0 462 95.00 XLON 10:04:23 00058682388TRLO0 2000 95.10 XLON 10:04:23 00058682390TRLO0 1234 95.20 XLON 10:44:46 00058684059TRLO0 2000 95.20 XLON 10:44:46 00058684058TRLO0 3254 95.50 XLON 11:59:27 00058687498TRLO0 3462 95.40 XLON 11:59:27 00058687499TRLO0 2168 95.40 XLON 12:00:24 00058687593TRLO0 1360 95.40 XLON 12:00:24 00058687592TRLO0 144 95.40 XLON 12:00:24 00058687591TRLO0 3228 96.00 XLON 12:45:37 00058689374TRLO0 41 95.90 XLON 12:45:52 00058689384TRLO0 3248 95.70 XLON 13:23:13 00058691452TRLO0 4763 96.00 XLON 13:41:42 00058692886TRLO0 1509 96.00 XLON 13:43:52 00058693147TRLO0 1388 95.70 XLON 14:08:11 00058694643TRLO0 2000 95.70 XLON 14:11:30 00058694837TRLO0 2000 95.60 XLON 14:28:11 00058695641TRLO0 1800 95.60 XLON 14:28:11 00058695642TRLO0 2000 95.60 XLON 14:37:32 00058696430TRLO0 871 95.60 XLON 14:52:52 00058697372TRLO0 540 95.60 XLON 14:52:52 00058697371TRLO0 3163 95.40 XLON 14:55:30 00058697548TRLO0 636 94.90 XLON 15:16:32 00058699520TRLO0 3528 94.70 XLON 15:30:59 00058701569TRLO0 2767 94.50 XLON 15:35:53 00058702265TRLO0 459 94.50 XLON 15:35:53 00058702264TRLO0 2000 94.60 XLON 15:35:53 00058702266TRLO0 3517 94.30 XLON 15:59:04 00058704962TRLO0 11 94.00 XLON 16:05:19 00058705701TRLO0 1760 94.00 XLON 16:05:19 00058705700TRLO0 545 94.00 XLON 16:05:19 00058705702TRLO0 1744 93.80 XLON 16:14:34 00058706819TRLO0 268 93.80 XLON 16:15:44 00058706982TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18
LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83

