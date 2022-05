Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am frühen Nachmittag steht in den USA der vielbeachtete Arbeitsmarktbericht im Kalender, berichten die Analysten der Helaba.Nicht nur die Preissteigerungen seien in der letzten Zeit ungewöhnlich hoch gewesen, auch die Löhne und Gehälter hätten kräftig zugelegt. Angesichts einer Arbeitslosenquote von 3,5% verwundere dies kaum, habe die FED aber dennoch unter Druck gesetzt. ...

