Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In die neue Handelswoche startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit 153,59 Prozentpunkten - in etwa auf dem Schlusskursniveau der Vorwoche, so die Börse Stuttgart.Am Montag und Dienstag habe er kurzfristig jeweils über der Marke von 154 Prozentpunkten notiert, sei danach jedoch wiederholt eingebrochen. Im frühen Handel am Mittwoch sei der Euro-Bund-Future bis auf 152,44 Prozentpunkte gefallen, habe sich aber im weiteren Handelsverlauf wieder oberhalb der 153 Marke festsetzten können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...