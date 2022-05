Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern innerhalb eines Tages eine extreme Berg- und Talfahrt erlebt. Der Start verlief noch sehr gut, der DAX notierte zeitweise über der Marke von 14.300 Punkten. Am Nachmittag setzte dann der Abverkauf ein. Marktidee: Siemens Healthineers Siemens Healthineers hatte am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie legte daraufhin zu. Allerdings befindet sich das Papier weiter in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Aus technischer Sicht ist die Lage aktuell trotzdem neutral. Anleger müssen deswegen sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite bestimmte Marken gleichermaßen im Blick behalten.