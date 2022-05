Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG



Unternehmen: SYZYGY AG

ISIN: DE0005104806



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,40 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann



Q1 2022: Konzentration auf Umsatzsteigerung trägt Früchte; Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen; Prognosen, Kursziel und KAUFEN-Rating bestätigt

Gemäß den veröffentlichten Q1-Zahlen ist die SYZYGY AG vielversprechend in das laufende Geschäftsjahr 2022 gestartet. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 17,05 Mio. EUR (VJ: 15,06 Mio. EUR) wurde der Vorjahreswert um 13,2 % deutlich übertroffen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der SYZYGY- Vorstand mit einem Umsatzwachstum in Höhe von rund 10 %. Vor diesem Hintergrund lag der Umsatzanstieg im ersten Quartal 2022 sogar etwas über Plan.



Gegenüber dem deutlichen Umsatzanstieg in Höhe von 13,2 % weist die SYZYGY AG lediglich einen EBIT-Anstieg in Höhe von 4,1 % auf 1,63 Mio. EUR (VJ: 1,57 Mio. EUR) auf. Dementsprechend hat sich die EBIT-Marge auf 9,6 % (VJ: 10,4 %) reduziert. In dieser Entwicklung findet sich aber die Strategie der Gesellschaft wieder, welche für das laufende Geschäftsjahr auf Wachstum ausgelegt ist. In erster Linie ist damit ein Personalausbau gemeint, nachdem im Vorjahr die deutschen Gesellschaften von Kapazitätsengpässen bei den Mitarbeitern geprägt waren.



Mit Veröffentlichung der Q1-Zahlen hat das SYZYGY-Management die im Geschäftsbericht 2021 publizierte Guidance bestätigt. Damit wird unverändert mit einem Umsatzwachstum in Höhe von rund 10 % und einer EBIT- Marge von 10 % gerechnet. Demnach werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 67 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von rund 6,7 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Im Rahmen unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 12.04.2022) hatten wird unsere Prognosen auf Basis dieser Unternehmens-Guidance erstellt. Angesichts der im Rahmen der Erwartungen liegenden Entwicklung in den ersten drei Monaten 2022 behalten wir unsere Prognosen unverändert bei und bestätigen diese.



Erwartungsgemäß haben sowohl die deutschen als auch die im Ausland tätigen Gesellschaften zum Umsatzwachstum beigetragen. Dieses Bild sollte unserer Ansicht auch zum Geschäftsjahresende 2022 ersichtlich werden. Neben den bisherigen Erfolgen bei der Neukundengewinnung sollte auch im laufenden Geschäftsjahr das Neukundengeschäft einen Beitrag zum Umsatzwachstum leisten. Dies vor allem, da die Fokussierung der SYZYGY AG insbesondere auf der Gewinnung von Neukunden liegt. Darüber hinaus sollte schon alleine vor dem Hintergrund des in der Pandemie nochmals beschleunigten Digitalisierungstrends ein grundsätzlich positives Marktumfeld vorliegen. Mit dem umfassenden Produktangebot adressiert die SYZYGY AG nicht nur die klassische digitale Werbebranche. Zum Angebotsspektrum gehören auch Enterprise- IT-Lösungen, die Beratung und Umsetzung der digitalen Transformation oder die Strategie und Businessdesign-Beratung. Mit dem 360 Grad-Ansatz, der in dieser Form von anderen Unternehmen nicht angeboten wird, sollten sich demnach Marktanteilsgewinne erreichen lassen.

Nach dem erwarteten Umsatzanstieg in Höhe von 10,0 % auf 66,50 Mio. EUR in 2022 rechnen wir auch für 2023 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 10,0 % auf 73,15 Mio. EUR. Für das Folgejahr 2024 erwarten wir einen leichten Rückgang der Wachstumsdynamik auf dann 7,0 % und damit mit Umsätzen in Höhe von 78,27 Mio. EUR. Ergebnisseitig sollten die Investitionen in das Umsatzwachstum zu einem leichten EBIT-Rückgang auf 10,5 % führen, bevor in den kommenden Geschäftsjahren wieder Rentabilitätsverbesserungen erreicht werden.



Angesichts unveränderter Prognosen bestätigen wir unser DCF- Bewertungsmodell und damit unser Kursziel in Höhe von 10,40 EUR. Derzeit liegt ein Kurspotenzial in Höhe von ca. 75% vor und wir vergeben daher unverändert das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24037.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

