In der kommenden Handelswoche ist es soweit: Dann wird das DAX-Unternehmen Bayer seine Zahlen für das erste Quartal 2022 vorlegen. Das derzeitige Marktumfeld, gerade für die Division Crop Science, dürfte den Leverkusenern zu Gute gekommen sein. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Analysten für das Auftaktquartal 2022 erwarten.Für das erste Quartal rechnen die Experten mit einem Umsatz in Höhe von 13,6 Milliarden Euro, das EBITDA soll sich auf 4,53 Milliarden Euro belaufen. Unter dem Strich könnte damit ...

