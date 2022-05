Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen T-Notes kämpfen mit der 3%-Marke, während die entsprechenden Bunds Probleme kurz davor zu sein scheint, die 1%-Marke zu überwinden, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Letztlich scheine dies aber nur eine Frage der Zeit zu sein und die Entscheidung der FED von 04.05., den Leitzins stärker als sonst üblich um 50 Basispunkte auf die neue Zielbandbreite von 0,75% bis 1,00% anzuheben, unterstreiche diese These. Dies gelte umso mehr, als der US-Notenbankpräsident Jerome Powell kaum Zweifel daran gelassen habe, dass 50 Basispunkte die neuen 25 Basispunkte seien, sprich: In der derzeitigen Situation werde eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte der Standard, während sich in der Historie der FED bei Zinsanhebungen Schrittgrößen von 25 Basispunkten eingebürgert hätten. ...

