Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die asiatische Entwicklungsbank Asia Development Bank nimmt über die Anleihe (ISIN US045167FN85/ WKN A3K40B) frisches Kapital in Höhe von einer Milliarde US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe weise eine Laufzeit bis zum 27.04.2032 auf. Zu einem Nominalzinssatz von 3,125% würden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus stattfinden. Die erste anteilige Zinszahlung stehe am 27.10.2022 vor der Tür. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit betrage 1.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. S&P vergebe für die Asian Development Bank mit AAA das bestmögliche Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 05.05.2022) (06.05.2022/alc/n/a) ...

