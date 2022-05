Schwerzenbach (ots) -Startschuss für eine digitale Signatur für alle: Ein Smartphone oder PC/Laptop und ein Ausweisdokument, mehr braucht es nicht mehr, um sich sicher und schnell digital zu identifizieren und danach qualifiziert elektronisch zu unterschreiben. Intrum ist der erste Anbieter in der Schweiz, der eine Zertifizierung für die beiden beliebtesten Identifikationsverfahren der Schweiz - VideoIdent und OnlineIdent - erhalten hat. Damit wird ein neuer Standard gesetzt für ein digitales Signing-Ökosystem.Spätestens seit der Corona Pandemie ist das digitale Unterzeichnen von Dokumenten und Verträgen aus der Schweizer Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Einen Schönheitsfehler gab es jedoch in der Gesetzgebung für die höchste Sicherheitsstufe der elektronischen Signatur - die qualifizierte elektronische Signatur (QES). Die Identifikation musste physisch stattfinden, was in digitalen Prozessen einen Medienbruch darstellt. Die Kombination digitale Identifikation und QES war bis anhin der Finanzindustrie vorbehalten.GesetzesänderungDer Schweizer Gesetzgeber, das BAKOM, ermöglicht nun seit 15. März 2022 digitale Identifikationsmöglichkeiten, um eine qualifizierte elektronische Signatur leisten zu können. Die physische Anwesenheit für Identifikation fällt somit weg. Damit wird die digitale Signatur massentauglich, da die Einschränkung auf die Finanzindustrie wegfällt. "Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Die digitale Signatur wird nun zum neuen digitalen Standard" gibt Bernhard Trippel, Head of Digital Onboarding, Intrum AG zu Protokoll.Die Identifikationsdienstleister müssen sich jedoch zwingend durch die offizielle Anerkennungsstelle zertifizieren lassen, um rechtsgültig digitale Identifikationen vornehmen zu dürfen. Die Intrum AG hat diese Zertifizierung nun offiziell erhalten. Damit ist Intrum der erste Identifikationsdienstleister, der die beiden beliebtesten digitalen Identifikations-Methoden der Schweiz, die Video-Identifikation und die Auto-Identifikation, rechtsgültig mit einer qualifizierten elektronischen Signatur kombinieren kann.Digitales Signing-Ökosystem"Mit diesen beiden Methoden bieten wir allen Personen in der Schweiz die Möglichkeit, sich digital zu identifizieren, um Verträge digital zu unterzeichnen. Wir wollen niemanden von der digitalen Signatur ausschliessen, und da weniger als die Hälfte der Menschen in der Schweiz einen biometrischen Pass besitzt, haben wir entschieden, die NFC Chip-Methode noch nicht einzusetzen und zertifizieren zu lassen", führt Martin Honegger, Business Development Director aus.Offene digitale Ökosysteme sind die Geschäftsmodelle der Zukunft. Aus diesem Grund hat sich die Intrum AG entschieden, die digitalen Identifikationen nicht exklusiv zu vertreiben sondern offen zu sein für diverse Partnerunternehmungen. "Mit Firmen wie Swisscom Trust Services, DigiCert QuoVadis, Skribble, mesoneer und Certifaction ist es uns gelungen, bereits beim Start alle wichtigen E-Signing Firmen der Schweiz an Bord zu holen, so dass quasi die gesamte Bevölkerung von der digitalen Unterschrift profitieren kann", führt Thomas Hutter, Managing Director, Intrum AG, Schweiz, weiter aus.Über IntrumWeltweit führend im Bereich von Credit Management Services mit Präsenz in 24 europäischen Ländern sowie Brasilien, bietet Intrum Produkte für Inkasso, Bonitätsauskünfte, digitale Dienste und Zahlungsgarantie an. Die Finanzdienstleisterin unterstützt Kundinnen und Kunden sowie Unternehmen auf dem Weg zur Schuldenfreiheit. Dabei beschäftigt das Unternehmen über 10'000 (davon rund 200 in der Schweiz) engagierte und empathische Mitarbeitende, die über 80'000 (davon 3'000 in der Schweiz) Firmen in ganz Europa betreuen.intrum.chPressekontakt:Jaël FuchsHead of Marketing & Communications+41 76 325 15 45jael.fuchs@intrum.comOriginal-Content von: Intrum AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090319/100888873