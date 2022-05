Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) die EBIT-Marge deutlich auf 9,6 Prozent gesteigert und dabei vom stärkeren Plattform-Geschäft profitiert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und hebt das Rating an.

Nach Analystenaussage sei das Konzernergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 zurückgegangen. Dies erachte GSC jedoch nur als temporär. Die Verschiebung von Lizenzaufträgen habe das Ergebnis unter Druck gebracht. Dies solle sich im zweiten Quartal jedoch wieder ausgleichen. Deutliche Wachstumsimpulse sehe der Analyst in den kommenden Jahren in den Bereichen Elektrische Energie sowie Öffentlicher Personennahverkehr. Dagegen werde das Geschäft in Russland heruntergefahren und die Mitarbeiterzahl auf die beiden verbleibenden Geschäftsführer reduziert. Im Rahmen dessen habe das Management einen Neuauftrag über 4,5 Mio. Euro abgelehnt

Aufgrund der Positionierung von Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei der Analyst für die weitere Entwicklung der PSI Software AG unverändert positiv gestimmt. Trotz der derzeitigen Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld habe das Unternehmen den Investitionskurs im ersten Quartal ungebremst fortgesetzt. Die Mittel seien vor allem in die Konzernplattform und den PSI App Store geflossen. In der Folge bekräftigt der Analyst das Kursziel von 42,00 Euro und hebt das Rating auf "Kaufen" (zuvor: "Halten") an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.05.2022, 10:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 06.05.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/24041.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.