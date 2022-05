Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet schwächer ++ Adidas mit Umsatzrückgang ++ Zalando: Tiefpunkt noch nicht erreicht?

> MÄRKTE & KURSE | Am Donnerstag endet die kurze Erholung nach der Zinserhöhung der Fed zur Wochenmitte mit deutlichen Rückgängen an den US-Börsen. Neben Befürchtungen, dass die Fed mit ihrer verschärften Geldpolitik die Konjunktur abwürgt, drückten gestern auch schlechte Wirtschaftsdaten die Kurse. So war die US-Produktivität im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal bei gestiegenen Lohnstückkosten um 7,5 % gesunken. Im Vorfeld hatte die Ökonomen nur ein Minus von 5,2 % prognostiziert. Außerdem legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zu. Die großen US-Indizes reagierten darauf mit massiven Abschlägen: Der Dow Jones sank um 3,12 % auf 32.997 Punkte, während der S&P 3,56 % auf 4.146 Punkte verlor. Der Nasdaq 100 sank auf den tiefsten Stand seit einem Jahr und schloss mit einem Minus von 5,06 % bei 12.850 Punkten.

An den deutschen Börsen dürfte heute ebenfalls Zins- und Konjunktursorgen dominieren. Außerdem legt Adidas seine Quartalszahlen vor. Der Sportartikelhersteller musste zum Jahresauftakt einen Umsatzrückgang ausweisen und war mit einem Minus von über 4 % schwächster Dax-Wert im frühen Handel. Der Dax konnte sich zum Handelsstart den negativen US-Vorgaben nicht entziehen und eröffnete mit einem Minus von 0,5 % bei 13.832 Punkten. Im weiteren Verlauf baute der deutsche Leitindex das Minus auf über 1 % aus.

Unsere weiteren Meldungen:

Den vollständigen Artikel lesen ...