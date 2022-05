München (ots) -- 26-jähriger Singer-Songwriter veröffentlicht neuen Song- Fortsetzung von "Zeit für uns"- Moritz Garth - "Liebe" ist ab 06. Mai 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich"Kann ich überhaupt noch lieben?" fragte sich der 26-jährige Wahl-Berliner Moritz Garth. Auf Basis dieser Frage und in einer Art Fortsetzung seiner letzten Single "Zeit für uns" entstand der Song mit dem einfachen wie deutungsschweren Namen "Liebe". Die Single erscheint am Freitag bei El Cartel Music und kann musikalisch nahtlos an seine bisherigen Meilensteine anknüpfen."Liebe" heißt der neue Song des 26-jährigen Moritz Garth. Der erfolgreiche deutsche Social Media Star mit knapp einer halben Million YouTube-Fans veröffentlicht damit das nächste große Liebeslied und berührt seine Fans mit ganz viel Gefühl.Moritz Garth konnte mit "Zeit für uns" seinen letzten großen Hit feiern, dieser zählt über 1,2 Millionen Aufrufe auf YouTube und nach drei Monaten über 6 Millionen Spotify-Streams.Die Fans lieben seine ehrlichen und treuen Worte, dieser Linie bleibt Moritz Garth auch weiterhin treu. "Kann ich überhaupt noch lieben?" - diese Frage stellte sich der Singer-Songwriter und schrieb daraufhin die Zeile nieder: Ich würde dich gerne lieben, doch weiß ich nicht mal, wie das geht. Wie die meisten seiner Songs entstand auch "Liebe" spontan.Seit seiner Kindheit spielt Moritz Garth Klavier. Er wuchs in Kusel in Rheinland-Pfalz auf, wo der Grundstein für seine heutige Karriere gelegt wurde. Heute kann er auf eine stolze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern blicken, mit denen er bereits auf der Bühne stand; hierzu zählen LEA, Nico Santos oder Glasperlenspiel."Liebe" von Moritz Garth erscheint am 06. Mai 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Believe Digital.----- Download / Stream-----LINK (https://moritzgarth.bfan.link/LIEBE)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/C-qkCJUh-fw)Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100888879