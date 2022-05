DJ SÜSS MicroTec verkündet Verschmelzung zweier Tochtergesellschaften

Garching und Sternenfels, 06.05.2022 - Die SÜSS MicroTec SE, führender Anbieter von Anlagen- und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat am 5. Mai die Verschmelzung ihrer Tochtergesellschaft SUSS MicroTec Lithography GmbH auf die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG vollzogen. Mit der Verschmelzung ändert die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG gleichzeitig ihren Firmennamen in SUSS MicroTec Solutions GmbH & Co. KG.

Der gemeinsame Fokus beider Unternehmen liegt auf der Bereitstellung von Anlagen und Lösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte. Über die strategischen Vorteile hinaus werden durch deren Verschmelzung signifikante Synergieeffekte erwartet. Der Sitz der neuen Gesellschaft bleibt Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels, Deutschland. Auch die Umsatzsteuer-ID und die Handelsregisternummer der ehemaligen SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG bleiben unverändert.

"Die Fusion ist ein wichtiger Schritt ganz im Sinne der One-Face-to-the-Customer-Positionierung der SÜSS MicroTec Gruppe. Für unsere Kunden bringt diese Vereinheitlichung und Vereinfachung der internen Strukturen nur Vorteile, insbesondere bei der Kommunikation mit SÜSS MicroTec", sagt Oliver Albrecht, CFO der SÜSS MicroTec SE. "Durch die Fusion der beiden Tochterunternehmen erwarten wir uns langfristig eine effizientere Aufstellung unseres Unternehmens, um den anspruchsvollen Wachstumskurs mit strafferen und schlankeren Prozessen zu unterstützen. Letztendlich wird dies zu einer Beschleunigung und Produktivitätssteigerung des Unternehmens führen."

Die SUSS MicroTec Solutions GmbH & Co. KG ist die Rechtsnachfolgerin der SUSS MicroTec Lithography GmbH, alle Verträge gehen daher automatisch auf die SUSS MicroTec Solutions GmbH & Co. KG über. Kontakt: Hosgör Sarioglu-Zoberbier, Tel.: +49 89 32007 397 E-Mail: hosgoer.sarioglu@suss.com Ende der Pressemitteilung

