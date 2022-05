DGAP-News: Gym Aesthetics / Schlagwort(e): Sonstiges

Gym Aesthetics und OliveX werden in Kürze ein Gym A Club NFT-Projekt mit dem fünfmaligen Kickbox- und Muay Thai-Weltmeister Alain the Black Panther als globalem Markenbotschafter starten



06.05.2022 / 11:00

Die beiden auf ein gemeinsames Ziel ausgerichteten Marken haben die neuen Vorteile für NFT-Inhaber und ihre Nutzung in The Sandbox offiziell bekanntgegeben



STUTTGART (DEUTSCHLAND) - Media OutReach - 6. Mai 2022 - Gym Aesthetics, das deutsche Unternehmen für Hightech-Fitnessbekleidung, und OliveX (BVI) Limited, das digitale Gesundheits- und Fitnessunternehmen, das sich als Ableger von Animoca Brands auf die Schaffung eines Fitness Metaverse konzentriert, freuen sich, weitere Pläne über den Start der Gym A Club NFT-Collection und ihre Nutzung in The Sandbox bekanntzugeben.

Eine Collection, die gamifizierte Fitness neu definiert

Im Gegensatz zum Status Quo beim sonst üblichen NFT mit Standardprofilbild können sämtliche Gym A Club NFT-Inhaber in den Genuss verschiedener Sandbox Utilities und Vorteile wie der Teilnahme an gamifizierten Fitness-Erlebnissen mit ihrem NFT-Avatar, einschließlich Fitness- und Gesundheits-Entertainment, Sportereignissen und Mini-Spielen im DOSE Fitness Metaverse innerhalb von Sandbox, kommen. Die Collection möchte die Menschen durch das Move-to-earn-Modell ermutigen, in ihrer physischen Welt aktiver zu werden, indem sie für ihre körperlichen Anstrengungen belohnt werden.

Gym A Club NFT-Inhaber können auch DOSE, das innerhalb des DOSE Fitness-Metaverse auf Sandbox eingesetzte Utility Token, sowie die eigenen Play-to-earn-Audioabenteuer von OliveX - Dustland Runner und Dustland Rider - als Belohnung erhalten. Gym A Club NFT-Inhaber können ihre NFTs auch nutzen, um Zugang zu einer Reihe exklusiver GA-Leistungen, Merchandise-Produkte, Events und vielem mehr zu erhalten.

Kickbox- & Muay Thai-Weltmeister als Avatar der Gym Aesthetics NFT-Collection

Im Einklang mit dem zentralen Motto von Gym Aesthetics ‚Triumph in every battle' wird die Gym A Club NFT-Collection mit dem globalen Markenbotschafter und dem ersten Kickbox- und Muay Thai-Weltmeister im Schwergewicht - Alain Ngalani (The Black Panther) - als erstem Star der NFT-Collection in den Käfig steigen. Der fünfmalige Kickbox- und Muay Thai-Weltmeister wird bald der erste GA-Botschafter im Fitness Metaverse werden und Inhabern des NFT-Avatars Alain Ngalani die Möglichkeit geben, ihren bevorzugten Botschafter innerhalb von The Sandbox zu nutzen. Im Einklang mit der Storyline der Collection-Serie fungiert Alain als renommierter Experte für muskuläre Fitness, was seinen Einfluss und sein Know-how in der physischen Welt widerspiegelt.

Sobald die Gym A Club NFT-Collection-Serie in vollem Gange ist, wird der NFT-Avatar Ligia gestartet, bei dem es sich um eine der Hauptdarstellerinnen in der Gym A Club NFT-Collection-Serie handelt. Ligia ist ein Mädchen aus einer wohlhabenden Familie. Obwohl sie schwach ist, konnte sie nicht einfach tatenlos zusehen, als sie die zahlreichen Verletzten und Toten im Krieg erlebte. Daher beschloss sie, hart zu trainieren und Boxen zu lernen, um sich und die benachteiligten Mitglieder ihrer Gemeinschaft in Zukunft zu schützen.

Um weitere Informationen und künftige Ankündigungen zu erhalten, besuchen Sie bitte den Gym Aesthetics-Kanal und den OliveX Fitness Metaverse-Discord-Server:

https://discord.com/invite/cccJ84b2Z8



Sichern Sie sich Ihren exklusiven Whitelist-Spot



Um auf die exklusive Gym Aesthetics x OliveX NFT-Whitelist zu kommen, treten Sie bitte der zweiten Gleam-Kampagne bei. Einzelheiten finden Sie unter:

https://gleam.io/uoXpP/alain-ngalani-x-ga-gleam-whitelist





Über Gym Aesthetics

Gym Aesthetics ist eine 2013 gegründete deutsche Hightech-Fitness-Bekleidungsmarke, die sowohl die ästhetischen als auch die funktionalen Bedürfnisse ihrer Kunden weltweit anspricht. Der auffallende, breite Stringer und die kurzen, eng am Oberschenkel anliegenden Shorts verbreiteten sich mit einem enormen Erfolg in der deutschen Bodybuilding-Community. Als eine asiatische Fondsgesellschaft 2017 das Potenzial des Unternehmens erkannte und in die deutsche Marke investierte, begann ein neues Kapitel. Ziel dieser Investition war die weitere Stärkung des Markenimages, die Erweiterung der Produktpalette und die Vergrößerung des weltweiten Marktanteils. Gym Aesthetics widmet sich jetzt der Aufgabe, eine einzigartige Fitness- und Wellness-Erfahrung in das Metaverse zu bringen.

Website: https://www.gymaesthetics.com/de

Über OliveX

OliveX ist ein digitales Gesundheits- und Fitnessunternehmen, das durch Fitness-Gamification, Augmented Reality und Play-to-Earn-Inhalte einzigartige Nutzererfahrungen bietet. Das OliveX-Fitness Metaverse stellt Plattformen zur Verfügung, die eine Verschmelzung der realen Fitness mit dem digitalen Universum ermöglicht, um Verbraucher mit Marken, Influencern und Coaches in Kontakt zu bringen. OliveX ist für Personen in über 170 Ländern bestimmt, die ihr Workout zu Hause, im Fitness-Studio oder im Freien durchführen.



Einschränkungen hinsichtlich unserer Spiele, des Fitness-Metaverse und $DOSE

Es gelten Einschränkungen infolge der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen für verschiedene Rechtsräume. In bestimmten Rechtsräumen ansässigen Personen kann es untersagt sein, $DOSE zu erhalten oder an NFT-Verkäufen und/oder Kampagnen in unserem Fitness-Metaverse teilzunehmen. Es können zusätzliche Einschränkungen je nach Art des Spiels oder der Erfahrung, das/die Sie nutzen möchten, Anwendung finden.





Für weitere Informationen oder Presseanfragen setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:

Ellen Dang

E-Commerce Executive

Für Anfragen: ellen@gymaesthetics.com

