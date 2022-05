Microlearning ist eine tolle Methode, um in Schulungen oder in einem Onlinekurs den eigenen Mitarbeitenden schnell neue Informationen zu vermitteln. In diesem Artikel wollen wir fünf häufig genutzte Arten der Microlearning-Inhalte vorstellen und dich dazu inspirieren, sie für deine Onlinekurse zu nutzen. In diesem Artikel Es gibt viele mögliche Ansätze für Mitarbeiterschulungen. Neue Angestellte können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...