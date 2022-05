Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sorge vor einer Verfestigung der hohen Inflation dürfte die EZB veranlassen, schon im Juli mit der Anhebung der Leitzinsen zu beginnen, so die Analysten der DekaBank.Zwar werde sie dabei die Datenabhängigkeit zukünftiger Zinsschritte unterstreichen, und die Analysten der DekaBank würden nach wie vor davon ausgehen, dass die Marktteilnehmer das Tempo der bevorstehenden geldpolitischen Normalisierung eher überschätzen würden. Dennoch dürfte sich der vom kurzen Ende der Bundkurve ausgehende Anstieg der Renditen fortsetzen und in einem hohen Maß auch auf die längeren Laufzeitbereiche ausstrahlen. Denn dort seien die Renditen nach wie vor niedrig gemessen an den längerfristigen Inflations- und Leitzinserwartungen. Erst wenn diese ihren Zenit überschritten hätten, dürfte die mit Leitzinserhöhungen typischerweise einhergehende Verflachung der Bundkurve deutlicher zur Geltung kommen. (Ausgabe Mai 2022) (06.05.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...