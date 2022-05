Das schwedische E-Lkw-Startup Volta Trucks hat den strategischen Fahrplan für seinen Eintritt in den nordamerikanischen Markt bekannt gegeben. Demnach wird das Unternehmen Mitte 2023 zunächst eine Pilotflotte von Hundert 16 Tonnen schwere Volta Zero (Klasse 7) in den USA einführen. Sie sollen in Los Angeles und später in weiteren Städten von Kunden evaluiert werden. Die US-Serienproduktion der Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...