DJ Neues Wiener Start-up revolutioniert Videoproduktion durch Baukastensystem und Mehrsprachigkeit - Erlären.at macht professionelle Erklärvideos günstiger, einfach konfigurierbar und schnell verfügbar

Wien (pts019/06.05.2022/11:00) - Eine professionelle Videoproduktion, mit Schauspieler:innen, Studio und perfektem Licht und Schnitt, war bisher eine sehr aufwändige und vor allem teure Sache. Das Wiener Start-Up The Impressive Company hat sich dazu Gedanken gemacht und präsentiert mit der Homepage https://erklaeren.at die perfekte Möglichkeit, mit einigen Klicks ein eigenes Erklär-, Präsentations- oder Informationsvideo in vielen Sprachen zu produzieren. Dabei ist das Online-Video-Baukastensystem der wichtigste Schritt, zur Vereinfachung von Videoproduktionen. "Bei uns sucht man sich das Geschlecht und das Outfit der sprechenden Person aus und in welchen Sprachen man das Video möchte. Dann wird nur noch der Text eingegeben und das System errechnet sofort den entsprechenden Fixpreis des Videos, ab 330 Euro pro Minute. Da wir mit einem günstigen Abo-Modell arbeiten, ist neuer Video-Content immer garantiert - schnell, einfach und ohne großen Aufwand", so Geschäftsführer Niko Wagner, der bereits seit vielen Jahren im Film- und Videobusiness arbeitet. Link zum Videobaukasten für den ersten Selbstversuch: https://erklaeren.at/video-baukasten

Günstige und professionelle Präsentations-Videos in vielen Sprachen, für KMU und Freiberufler

Videos sind heute wichtiger denn je. Egal, ob auf der eigenen Homepage, in Social Media oder als eigener Channel auf YouTube und sogar im Newsletter und bei Präsentationen und auf Messen. Videos werden geklickt und millionenfach als Tutorial und zur Produktinformation genutzt.

"Genau da wollten wir hin, und zwar möglichst niederschwellig für den Unternehmer. Auch wenn er nicht in der Nähe eines Videoproduzenten lebt. Wir produzieren unsere Videos in Wien und arbeiten für Unternehmen aus ganz Österreich, Deutschland, der Schweiz und auch aus anderen Ländern zusammen. Man muss ja bei uns nur einen Text eingeben, den die professionellen Schauspieler:innen dann vortragen. Da können wir aber auch gerne mit unseren Profitexter:innen unter die Arme greifen, die dann entsprechend mundgerechte und vor allem natürlich klingende Texte für jede Branche und jedes Thema erstellen. Danach suchen wir die schauspielende Person aus - männlich, weiblich, jünger oder älter und der entsprechende Kleidungsstil. Entweder korrekter Business-Stil oder legere Kleidung - je nach Branche und Kund:innenwunsch. Mit dem Logo und/oder Corporate Design bekommen wir alle Daten für die visuelle Gestaltung. Wenn das Video in mehreren Sprachen produziert werden soll, kümmern wir uns um die Übersetzung und suchen Schauspielende mit der jeweiligen Muttersprache damit jede Fassung professionell wird: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Serbisch, Kroatisch - was auch immer benötigt wird", so Wagner.

Kurzvideos sind erfolgreicher als lange Videos - darauf wurde Bedacht genommen

Wer lange Imagevideos benötigt, der ist bei Erklaeren.at falsch. Niko Wagner: "Die aktuelle Situation bei Videos im Internet lautet: 'short is good.' Alles zwischen einer und drei Minuten wird geschaut. Alles, was länger ist, nur in sehr spezifischen Fällen. Daher beschränken wir uns auf simple Tutorials und Erklärvideos, die wir im Abo-Modell anbieten, um dem Kunden nachhaltig Content zu garantieren und natürlich, um die Preise noch günstiger zu machen. Es funktioniert."

