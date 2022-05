Konzernabschluss 2021 - Die SANHA GmbH & Co. KG hat im Geschäftsjahr 2021 trotz vielfacher Herausforderungen einen deutlichen Umsatzanstieg um 26,8 % auf 120,5 Mio. Euro (Vorjahr: 95,0 Mio. Euro) erzielt. Der um Währungskurserträge bereinigte Rohertrag lag bei 60,0 Mio. Euro (Vorjahr 52,0 Mio. Euro), was einem Plus in Höhe von 15,4 % entspricht. Die Rohertragsmarge (bereinigt um Währungskurserträge) ist im Zuge der oben genannten Kostensteigerungen um deutliche 4,9% auf 49,8% gefallen. Das EBITDA stieg laut SANHA dennoch aufgrund von Skaleneffekte um 40,4 % auf 12,3 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge erhöhte sich in dem Zuge von 9,2 % auf 10,2 %. Auch das EBIT erhöhte sich trotz erheblicher Investitionen auf 7,0 Mio. Euro. Die EBIT-Marge kam auf 5,8 % gegenüber 3,6 % im Vorjahreszeitraum.

Begründet liegt das erhebliche Umsatz-Wachstum laut SANHA in der ...

