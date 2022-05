Die SANHA GmbH & Co. KG präsentiert geprüften Konzernabschluss 2021 und Geschäftszahlen im Auftaktquartal 2022: Danach sei das vergangene Geschäftsjahr für den Sanitärspezialisten trotz vielfacher Herausforderungen erfolgreich verlaufen. So verzeichnete der SANHA-Konzern 2021 einen deutlichen Umsatzanstieg um knapp 27% auf 120,5 Mio. EUR (VJ: 95 Mio. EUR). Begründet lag das Wachstum in der starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...