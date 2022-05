München (ots) -Eröffnung 10. Oktober 2023 - Größte Galeriefläche für bildende Kunst in Deutschland auf 1.800 Quadratmetern - Residence der Jazzrausch Bigband - Konzertsaal für über 470 Personen - authentisches, wandelbares Kulturangebot für alle - moderne Event-Formate für Unternehmen mit Full-Service-Beratung - hochwertige Kulinarik für über 900 GästeAm 10. Oktober 2023 feiert das Bergson Kunstkraftwerk Premiere im Münchner Westen. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern entsteht derzeit im ehemaligen Aubinger Heizwerk ein einzigartiger Dreiklang aus umfangreichen Kunst- und Kulturangeboten, modernen Event-Formaten und hochwertiger Gastronomie. "Wir wollen einen Ort für Jedermann schaffen mit einem authentischen, sich immer wieder wandelnden Angebot, das mit dem Feedback des Publikums verschmilzt", erklärt Roman Sladek, Artistic Director, die Philosophie des Hauses.FUNKTIONALE INDUSTRIE-ARCHITEKTUR TRIFFT MODERNES INTERIEURMit einer Höhe von beinahe 25 Metern bildet die ehemalige Kesselhalle - jetzt das Atrium - das Herzstück. Es bietet nicht nur ein eindrucksvolles Raumgefühl, sondern auch zahllose Veranstaltungsmöglichkeiten. Auf den einzelnen Ebenen finden Kunstbegeisterte unter anderem eine Highend-Galerie, Genussfreudige die Anima Tagesbar und das Restaurant Zeitlang, sowie Unternehmen flexibel nutzbare Räume für Corporate Events vor. Flankiert wird der gigantische Kubus von Neubauten, die unter anderem Galerieflächen für bildende Kunst, weitere Event-Räumlichkeiten und einen Konzertsaal, das Elektra Tonquartier, beherbergen. Tief unter dem Bergson feiern Nachtschwärmer im Live Club Barbastelle, benannt nach der seltenen Mopsfledermaus, der in den Kellern mit großem Aufwand ein eigenes Winterquartier eingerichtet wurde.KUNST- UND KULTURERLEBNISSE NEU GEDACHTDas Bergson Kunstkraftwerk soll das kulturelle Leben weit über Münchens Grenzen hinaus bereichern als ein Ort, der mit immer neuen Präsentationen moderner Kunst, Konzerten und Veranstaltungen an jedem Tag offensteht. Zu den Highlights zählt die PULPO GALLERY, die mit 1.800 Quadratmetern die größte Galeriefläche für bildende Kunst in Deutschland bilden wird. Die Räume ermöglichen, bis zu fünf Ausstellungen parallel stattfinden zu lassen. Bespielt wird die Galeriefläche von Katherina und Nico Zeifang, die ihre PULPO GALLERY Galerie mit Sitz in Murnau national und international etabliert haben. Auch wird das Bergson Residence sein für die Jazzrausch Bigband, die Jazz und Techno verschmelzen lässt und weltweit Erfolge feiert. Das Elektra Tonquartier als hochmoderner Konzertsaal des Bergson für 476 Gäste und mehrere Hundert Aufführungen im Jahr, der Live Club Barbastelle für 100 Personen und weitere Bühnen für Wortformate und mehr vervollkommnen das kulturelle Erlebnis. "Bei den Wortformaten steht zum einen die Wissensvermittlung im Fokus, zum Beispiel in den Bereichen Politik, Wissenschaft oder Kultur. Zum anderen soll aber auch Raum für die lebendige Debatte geschaffen werden. Formatreihen, die inspirieren und in denen Fachleute verschiedener Disziplinen vor Ort oder digital zusammenkommen, um Lösungsansätze zu entwickeln", sagt Maximilian Maier, Director Programming and Public Relations.BUSINESS EVENTS INKLUSIVE FULL-SERVICEDas Interieur des Kunstkraftwerk ist multifunktional und auf dem neuesten Stand der Technik. Die Kombination aus einzigartiger Industrie-Architektur, hochwertiger Ausstattung, einem ebensolchen Service und von der Kultur geprägtem Flair garantieren Unternehmen, die das Bergson als Event Location buchen, inspirierende Veranstaltungen. Für hybride Formate und rein digitale Events ist das Bergson ebenfalls bestens vorbereitet. Ob Tagung, Consumer-Messe, Pressekonferenz oder Gala: Das Bergson bietet Heimat für das gesamte Spektrum der Corporate Events. Des Weiteren steht das Bergson auch privaten Events offen.HOCHWERTIGE GASTRONOMIE, ABER NICHT ABGEHOBENDas Bergson Kunstkraftwerk will alle Sinne beflügeln. Ein vielfältiges Gastronomie-Angebot in fünf Bereichen für über 900 Gäste rundet diesen Anspruch ab: Das Restaurant Zeitlang serviert bis zu 90 Gästen ein hochwertiges, von regionalen Erzeugern definiertes und vielfältiges kulinarisches Angebot. An warmen Tagen finden auf der Außenterrasse weitere 110 Gäste Platz sowie zusätzlich 500 Gäste im Biergarten. Darüber hinaus gibt es die Tagesbar Anima für 100 Gäste und auch der Live Club Barbastelle verwöhnt mit eigener Speisekarte bis zu 100 Gäste. Event-Kunden erwartet darüber hinaus ein individuelles Catering auf allen Ebenen des Bergson.DAS TEAM BUILDINGInitiatoren und Bauherren des Bergson Kunstkraftwerk sind die Brüder Michael und Christian Amberger, Inhaber und Geschäftsführer des Münchner Familienunternehmens Allguth, die ihr Herzensprojekt privat finanzieren. Die Geschäftsführung des Bergson Kunstkraftwerk haben Angélique Willner und Matthias Altmann inne, Profis mit großem Erfahrungsschatz aus dem Event- und Gastronomiebereich. Artistic Director ist Roman Sladek, erfahrener Kulturmanager, Musiker und Begründer der Jazzrausch Bigband. Maximilian Maier, Musikredakteur und Moderator des Bayerischen Rundfunks, übernimmt zum 1. Juli 2022 die Position des Director of Programming and Public Relations. Für die komplexe Planung und die gewaltige Baumaßnahme zeichnet das Münchner Architekturbüro Stenger2 verantwortlich.Die günstige Lage (5 Min. mit dem Auto von der A99) und Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (S3, Bus 56 und 143) ermöglichen im Bergson sowohl geplante Besuche zu Veranstaltungen als auch ein spontanes Vorbeischauen zum Verweilen.Wer sich über das Bergson und sein Angebot informieren oder eine Event-Location vormerken lassen möchte, ist eingeladen, die Website bergson.com zu besuchen, den Newsletter zu abonnieren oder dem Bergson auf Instagram unter @bergson_muenchen (https://www.instagram.com/bergson_muenchen/?hl=de) oder Facebook unter @bergsonmuenchen (https://www.facebook.com/pg/bergsonmuenchen/posts/) zu folgen.