Zahlreiche Kooperationen hat SFC Energy bereits eingetütet - etwa in Thailand, den Philippinen und Vietnam. Kürzlich hat die Privatbank Berenberg das deutsche Unternehmen zum größten und profitabelsten Brennstoffzellen-Hersteller der Welt erklärt. Jetzt will SFC Energy den Markt in Singapur erobern und verkündet die nächste Zusammenarbeit.Ab sofort zählt die Produktpalette rund um die EFOY-Hydrogen-Brennstoffzelle von SFC Energy zum Angebot von Oneberry Technologies. Das verkündeten die beiden Unternehmen ...

