Corporate News BörseGo AG: Übernahme des ZertifikateJournals zur Ausweitung der redaktionellen Vielfalt Portale GodmodeTrader und Guidants erfahren inhaltliche Erweiterung in den Bereichen Fundamentalanalyse und Anlagezertifikate

ZertifikateJournal wird fortgeführt München, 06.05.2022 - Die BörseGo AG (ISIN: DE000A0S9QZ8), Anbieterin einer der führenden Finanzmarktanalyse- und Trading-Plattformen in Deutschland, wird das ZertifikateJournal der BFM Projects AG übernehmen. Damit erweitert der Münchner Mittelständler, dessen Schwerpunkt vor allem auf Aktien, Hebelzertifikaten und ETFs sowie Chartanalyse und Trading liegt, das inhaltliche Angebotsspektrum seiner Internetportale GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) und Guidants (www.guidants.com) rund um strukturierte Produkte und Fundamentalanalyse. Das ZertifikateJournal wurde bereits im Jahr 2001 - nicht allzu lang nach der BörseGo AG - gegründet und ist seither fester Branchenbestandteil. Im Newsletter-Format informiert es wöchentlich unter anderem über aussichtsreiche Anlagezertifikate und betrachtet Branchen und Einzelaktien unter fundamentalen Gesichtspunkten. Produkt und Marke sollen auch nach der Übernahme eigenständig bleiben, allerdings von neu entstehenden Synergieeffekten profitieren. So ist geplant, Artikel des ZertifikateJournals auf GodmodeTrader und Guidants zu spiegeln sowie auch Inhalte der beiden Portale in den Newsletter zu integrieren. Eine Reichweitensteigerung auf beiden Seiten ist hierdurch zu erwarten. Erweitertes Angebot für bestehende Nutzer und Zielgruppenausbau im Fokus "Unsere eigene unabhängige Redaktion im Bereich Fundamentalanalyse zu verstärken, haben wir beim Börsengang im März als eines unserer Ziele ausgegeben. Dass wir durch das ZertifikateJournal mit Christian Scheid und Martin Grimm gleich zwei so erfahrene und angesehene Redakteure ins Boot holen konnten, freut uns ganz besonders", so Robert Abend, Vorstand und Gründer der BörseGo AG. "Auch wenn unsere Zielgruppe vor allem aktive Trader umfasst, wollen wir unseren Nutzern bzw. Lesern mit Informationen rund um Anlagezertifikate eine attraktive mittel- bis langfristige Investitionsmöglichkeit präsentieren, die abgestimmt auf unterschiedliche Marktszenarien gerade in volatilen Marktphasen eine wichtige Portfolio-Ergänzung sein kann. Ebenso erhoffen wir uns natürlich, mit diesem Angebot auch neue Zielgruppen auf unsere Portale zu locken." Über die BörseGo AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader ( www.godmode-trader.de/) zählt zu den reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter www.boerse-go.ag IR- & Presse-Kontakt BörseGo AG

