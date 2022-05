Zu den Unternehmen im Edelmetall-Minensektor, die ihre Kosten im Griff haben, gehört auch Yamana Gold. Das kanadische Unternehmen bestätigte erst in der vergangenen Woche mit seinem Zahlen für das 1. Quartal 2022 seine Ertragskraft. Damit ist die Aktie auch ohne Explosion des Goldpreises einen zweiten Blick wert!Zu den spannenden Aktensegmenten gehören in dem derzeitigen Umfeld hoher Inflationsraten, starker Währungsbewegungen und hoher Unsicherheit die Produzenten von Edelmetallen. Dies rührt insbesondere von den Chancen und Risiken her, die sich auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...