DJ Macron kommt Montag nach Berlin

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Montag kommender Woche zu einem Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin erwartet. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Es handele sich um Macrons Antrittsbesuch als wiedergewählter Staatspräsident. Thema werde auch der Krieg in der Ukraine sein. Für 18:25 Uhr ist den Angaben zufolge eine Pressekonferenz geplant.

May 06, 2022 05:56 ET (09:56 GMT)

