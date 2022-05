FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flutter auf "Buy" mit einem Kursziel von 13450 Pence belassen. Analyst Simon Davies sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht von "Lebenszeichen" beim Glücksspielkonzern. Zuletzt hatte er zweimal in Folge enttäuscht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:45 / CET



ISIN: IE00BWT6H894

