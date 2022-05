FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 135 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten nach den Zahlen der Wettbewerber bereits mit einem ziemlich starken ersten Quartal gerechnet, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht. Für positiv hält er, dass die Münchner im Rahmen ihrer "Neuen Klasse" ab 2025 voll auf Elektroantrieb setzen und nicht nur bevorzugt, was ein großer Unterschied sei./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

