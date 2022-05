Petersberg/Berlin (ots) -Beim hoch spannenden Bundesentscheid treten die besten Jugendfeuerwehren im Internationalen Bewerb gegeneinander anWer wird Deutscher Meister 2022? Am 21. Mai treten die 14 Jugendfeuerwehren gegeneinander an und zeigen ihr Können. Austragungsort des diesjährigen Bundesentscheides im Internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerb ist das hessische Petersberg bei Fulda. Vor Ort dabei sein werden Bundesjugendleiter Christan Patzelt, der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Lars Oschmann, und der Bürgermeister der Gemeinde Petersberg, Carsten Froß (CDU).Der Bundesentscheid besteht aus zwei Disziplinen, die nach internationalen Regeln durchgeführt werden. Das Kräftemessen ist temporeich und hoch spannend - für die antretenden Mannschaften ebenso wie für die Zuschauenden. In der Feuerwehrhindernisübung (A-Teil) stürmen die Jugendfeuerwehrleute über einen 75 Meter langen Parcours, ziehen Schläuche aus, leeren Kübelspritzen, machen Knoten und ordnen Feuerwehrgeräte. Nach rund 40 Sekunden stehen sie aufgereiht am Ziel, der Gruppenführer hebt den Arm und ruft "Übung beendet". Doch damit nicht genug: Es folgt der Staffellauf (B-Teil) über 400 Meter mit Hindernissen. Die besten deutschen Teams hatten dafür zuletzt unter 70 Sekunden gebraucht.In diesem rasanten und dynamischen Wettbewerb werden die beiden Teilnehmendengruppen für die "Jugendfeuerwehr-Weltmeisterschaften", die Internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerbe 2022 in Celje (Slowenien) ermittelt. Diesmal streiten Mannschaften aus sechs Bundesländern um den Meistertitel und um die begehrten zwei Tickets für die Weltmeisterschaften, die alle zwei Jahre in einem anderen Land ausgetragen werden.Programmablauf:Bundesentscheid im Internationalen Bewerb des CTIFSamstag, 21. Mai 20229.00 bis 15.00 UhrAb 14.30 Uhr Siegerehrung und Verabschiedung der MannschaftenAdresse: Waidesgrundstadion in Petersberg (Hessen), Weiherweg 9, 36100 PetersbergAusrichter des Bundesentscheides ist die Freiwillige Feuerwehr Petersberg Steinau e.V. in Kooperation mit der Kreisjugendfeuerwehr Fulda. Unser großer Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden vor Ort!Der Bundesentscheid ist die erste Großveranstaltung der Deutschen Jugendfeuerwehr seit zwei Jahren. Die Wettbewerbe in den Jahren 2020 und 2021 mussten aufgrund der pandemischen Lage entfallen und werden nun nachgeholt. Titelverteidiger ist die Jugendfeuerwehr Oberneukirchen aus Bayern, die sich beim letzten Bundesentscheid 2018 in Husum gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Möllenbeck-Krankenhagen (Niedersachsen) die ersten beiden Plätze sicherte.Die diesjährigen, 23. Internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerbe werden vom 17. bis 24. Juli 2022 in Celje in Slowenien stattfinden.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter www.jugendfeuerwehr.de.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrChristine HepnerReferentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: 030 - 2888 488 22E-Mail: hepner@jugendfeuerwehr.deTelefon: 030-28 88 48 823Facebook: www.facebook.com/DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerTwitter: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5215315