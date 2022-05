Der eCommerce- und Fintech-Konzern aus Argentinien überzeugt mit Rekordzahlen, er kommt nach eigener Darstellung gestärkt aus der Pandemie.



Für das Q1 gilt: Die Zahl aktiver Kunden wuchs in zwölf Monaten von 70 auf 81 Millionen. Der Umsatz wurde um 63 % auf 2,25 Mrd. $ ausgebaut und die Bruttomarge stieg von 42,9 auf 47,7 %. Beim Nettoergebnis änderte sich das Vorzeichen: Nach einem Verlust von 34 Mio. $ vor einem Jahr wurde nun 65 Mio. $ Gewinn ausgewiesen.



Man will in diesem Jahr 14.000 Beschäftigte neu einstellen, zeigt sich das Management optimistisch, verzichtet aber nicht auf Hinweise zu den Risiken der aktuellen Gesamtlage (etwa Auswirkungen der Inflation auf die Konsumneigung).



Die Nasdaq-gelistete MELI-Aktie schloss gestern bei 913,22 $, dies liegt rund 53 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Gestern um 10,8 % leichter geworden, erholt sich der Titel heute vorbörslich um 6,8 %. Zum Börsenwert von 46 Mrd. $ wird auf Basis 2022 ein KGV 108 angezeigt, mit Erwartungen für 2024 gilt KGV 45.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



