Der US-amerikanische Digitalkonzern (E-Sports, Wetten) wuchs im Q1 um 34 % auf 417 Mio. $ Umsatz. Bei den zahlenden Usern (Monatsbasis) wurde ein Anstieg um 29 % auf 2 Millionen gemessen, der durchschnittliche Umsatz je Nutzer wird mit 67 $ (+ 11 %) angegeben. Bisher ist DRAFTKINGS in 17 Bundesstaaten mit 36 % der US-Bevölkerung aktiv. In Kalifornien könnte man künftig von einer dortigen Sportwetten- Legalisierung profitieren.



Im Ausblick peilt das Unternehmen 1,93 bis 2,03 Mrd. $ Umsatz an (zuvor: 1,85 bis 2,0 Mrd. $). Auf Ebene EBITDA wird mit einem Defizit von 760 bis 840 Mio. $ gerechnet.



Für DRAFTKINGS begann die Techkorrektur am 8. September 2021, als noch bei 64,58 $ das Doppeltop komplettiert wurde. Vor dort korrigiert die Aktie bis Ende April um fast 80 %. Allein gestern - 8,2 %, aber heute vorbörslich + 5,6 % auf 15,27 $. Aktuell wird ein Börsenwert von 5,9 Mrd. $ angezeigt, die Shortquote liegt bei 12,0 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



