Die Aktie von Siemens Energy zeigte sich auch in dieser Handelswoche von ihrer wilden Seite. Nach einem heftigen Rücksetzer am Montag konnte sich der Titel zwar zwischenzeitlich stabilisieren, rutsche aber im Wochenverlauf aufgrund der schwachen Zahlen der Tochter Siemens Gamesa erneut ab. Nun droht charttechnisches Ungemach vor den Konzernzahlen am Mittwoch.Neben dem eingetrübten langfristigen Chartbild droht nun bei der Aktie von Siemens Energy auch kurzfristig Ungemach. Nachdem der Titel seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...