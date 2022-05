London (www.anleihencheck.de) - Anbei ein aktueller Kommentar von M&G Investments anlässlich der FED-Entscheidung am 05.05.2022:Wolfgang Bauer, Fondsmanager bei M&G Investments: "Powell erhöht das Tempo und führt eine Zinserhöhung um 0,5% durch, nimmt gleichzeitig aber eine Anhebung um 0,75% in den folgenden FOMC-Sitzungen de facto vom Tisch. Damit versucht er eine weiche Landung zu erreichen. Er möchte nicht als derjenige Notenbanker in Erinnerung bleiben, der die Inflation außer Kontrolle geraten ließ - aber er möchte auch keine Rezession auslösen. Für Powell ist das allerdings ein riskantes Unterfangen. Gelingt ihm die Gratwanderung, wäre dies sein größter Triumph. ...

