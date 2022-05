ABB hat in Norwegen die ersten Installationen seiner im vergangenen Jahr vorgestellten Ladestation Terra 360 mit bis zu 360 kW Leistung vorgenommen. Zusammen mit Eviny wurde die Terra 360 im Oasen Shopping Center in Bergen sowie im norwegischen Skigebiet Geilo in Betrieb genommen. Den Pilotinstallationen soll eine breitere Einführung in Norwegen und Schweden folgen. Dank dynamischer Energieverteilung ...

