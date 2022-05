Wie gewonnen, so zerronnen. Die US-Indizes mussten gestern die kompletten Zugewinne des Vortages wieder abgeben. Der Dow Jones verlor 1000 Punkte bzw. 3,12 Prozent. Der Nasdaq ging sogar mit einem Minus von fünf Prozent aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Block, Ebay, Lucid, Nikola, DoorDash, Shake Shack, Dropbox und Peloton. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier findet Ihr das aktuelle "einfach börse"-Video zum Thema Rohstoffe: https://www.youtube.com/watch?v=U_4EH_rSHms