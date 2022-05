DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. Mai bis Montag, 9. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 7. Mai 2022 01:15 US/Teilnahme (virtuell) von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) an Diskussionsveranstaltung zu Geldpolitik, Stanford S O N N T A G, 8. Mai 2022 *** 08:00 DE/Landtagswahl in Schleswig-Holstein (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) *** - DE/Bundeskanzler Scholz, Fernsehansprache zum 8. Mai, Berlin *** - DE/Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7), Videokonferenz zur Ukraine, Berlin M O N T A G, 9. Mai 2022 *** 07:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:05 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Webcast und Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 DE/q.beyond AG, Ergebnis 1Q, Köln 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex April 10:15 DE/AfD, Pk zu Auswirkungen der Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf die Bundespolitik, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai 11:00 DE/FDP-Chef Lindner, Spitzenkandidat für Schleswig-Holstein Buchholz, PK zum Ausgang der Landtagswahl, Berlin 11:00 DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Öffentliche Anhörung zum Sondervermögen Bundeswehr, Berlin 11:30 DE/SPD-Chef Klingbeil, Spitzenkandidat für Schleswig-Holstein Losse-Müller, PK zum Ausgang der Landtagswahl, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz und Webcast mit Investment-Analysten), Mainz 12:30 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, Pk nach Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand zum Ausgang der Landtagswahl, Berlin 13:00 DE/Bundestags-Finanzausschuss, Öffentliche Anhörung zum 4. Corona-Steuerhilfegesetz, Berlin 13:30 DE/Bundestags-Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Öffentliche Anhörung zum Energiesicherungsgesetz, Berlin 14:00 DE/Bündnis 90/Die Grünen, Pk mit Bundesvorsitzender Lang und Spitzenkandidatinnen in Schleswig-Holstein, Heinold und Toure, zu Ausgang der Landtagswahl, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim DGB-Bundeskongress, Berlin 15:00 DE/Bundestags-Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Öffentliche Anhörung zum Thema "Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energieversorgung in Deutschland", Berlin *** 18:25 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit Frankreichs Präsident Macron nach Gespräch, Berlin *** - CN/Handelsbilanz April - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong ===

