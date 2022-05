Die Peloton-Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Am Freitag bricht der Kurs erneut zweistellig ein. Laut Insiderkreisen befindet sich Peloton auf der Suche nach Investoren für eine Minderheitsbeteiligung am Fitnessgerätehersteller. Bei den Anlegern kommt dies nicht gut an. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtet, soll der zum Verkauf stehende Minderheitsanteil 15 bis 20 Prozent aller ausstehenden Aktien betragen. ...

