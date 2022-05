FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern rechne für das zweite Quartal mit einem bereinigten operativen Ergebnis auf Höhe des starken Jahresauftaktquartal, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Produktionsausfall sei im Fall eines russischen Gasembargos handhabbar. Zudem habe sich der Lanxess-Vorstand bereits in mehreren Krisen bewährt. Das zeige sich aktuell auch in der guten Kostenkontrolle und hohen Transparenz in Bezug auf externe Risiken, schrieb Spengler./ck/la



ISIN: DE0005470405

