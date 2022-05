So schnell kann eine einzige Nachricht Investoren den Monat verpatzen: Als am letzten Handelstag im April Statements zweier Bundesministerinnen die Runde machten, die Nutzung von Biokraftstoffen werde möglicherweise eingeschränkt, gingen die Aktienkurse unserer beiden Schwergewichte Verbio und CropEnergies auf Tauchstation. Im Fall Verbio ist dies besonders bemerkenswert, hatte das Unternehmen doch just am selben Tag seine Ergebnisprognose angehoben. Die Diskussion zeigt erneut, dass Biokraftstoffe, selbst solche aus minderwertigen Getreidequalitäten, je nach Betrachter vollkommen unterschiedlich bewertet werden, wie auch viele andere Teilbereiche des übergeordneten Themas "Nachhaltigkeit" (Stichwort: Atomstrom). Unstrittig ist hingegen, dass der Monatsverlust beim Kurs des DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) durch den Sturz der beiden Aktien am letzten Handelstag in etwa verdoppelt wurde. Doch selbst mit diesem Mühlstein am Hals lag die Monatsrendite immer noch vor derjenigen des am besten vergleichbaren SDAX, ferner vor dem MDAX, deutlich vor dem TecDAX und nur etwas hinter dem DAX. CropEnergies und Verbio gehörten ...

