Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird sich am Sonntag, den 8. Mai, in einer TV-Ansprache bei RTL und ntv an die Bürger wenden. Beim Nachrichtensender ntv spricht der deutsche Bundeskanzler ab 19:00 Uhr zur Bevölkerung. RTL wird die Fernsehansprache innerhalb einer verlängerten Ausgabe von "RTL Aktuell" übertragen.



Neben Putins Krieg gegen die Ukraine soll der Kanzler auch über das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren sprechen. Scholz hat sich für seine Ansprache einen besonderen Tag ausgesucht: den Tag der Befreiung vom Nazi-Regime durch die Truppen der Alliierten. Es ist bereits die zweite TV-Ansprache des Kanzlers seit Beginn des russischen Angriffs im Februar. Kurz nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine hatte sich Scholz zuletzt an die Bevölkerung gewandt.



