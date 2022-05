von Henrik Pontzen, Gastautor von Euro am Sonntag Die Erinnerung ist noch lebendig, aber sie droht zu verblassen. Was waren das doch für Jahre, in denen auf Hauptversammlungen großer Aktiengesellschaften bei Butterbrezeln gestritten und diskutiert wurde: über Personalfragen, über Vergütung, über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...