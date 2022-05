Rennfahrerin Naomi Schiff spricht über ihre Leidenschaft für Autorennen und wie sie junge Frauen für PUMAs "She Moves Us"-Plattform inspirieren möchte

Rennfahrerin, Moderatorin und Stuntfahrerin Naomi Schiff sprach in einem "She Moves Us"-Video-Gespräch für das Sportunternehmen PUMA offen über die Entbehrungen und Herausforderungen, die es mit sich bringt, eine professionelle Rennfahrerin zu sein: "Ich habe in meinem noch jungen Leben schon viel erlebt. Und das Wichtigste ist, dass man sich selbst den Rücken stärkt, weil man auf dem Weg viele Hürden überwinden muss. Mehr als unsere männlichen Kollegen. Man muss also an sich selbst glauben. Und wenn du nicht an dich glaubst, werden es andere auch nicht tun. Steh also zu 100% hinter dir."

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005243/de/

Racing Driver Naomi Schiff talks about her passion for car racing and how she wants to inspire young women for PUMA's "She Moves Us" platform (Photo: Business Wire)

Die ehemalige W-Series-Pilotin setzt sich für mehr Gleichberechtigung im Motorsport ein und möchte Mädchen und junge Frauen ermutigen, eine Karriere im Rennsport anzustreben: "Bei meinem ersten Rennen wollte ich eigentlich gar nicht mitmachen. Ich fand die ganze Sache ziemlich einschüchternd, weil niemand um mich herum so aussah wie ich. Mein Vater hat mich ins kalte Wasser geworfen und gesagt: "Wir machen es einfach". Ich war also wirklich sehr nervös und habe mich nicht darauf gefreut, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich kam mit einem breiten Lächeln im Gesicht heraus und habe nie zurückgeblickt."

"She Moves Us" soll Mädchen und junge Frauen stärken, indem sie ihre Geschichten teilen und sich gemeinsam für ihre Rechte auf der ganzen Welt einsetzen. Inspiriert wurde die Kampagne von Popstar und PUMA-Botschafterin Dua Lipa, die sagte: "Der Austausch von Erfolgsgeschichten trägt dazu bei, das Bild zu verändern, vor allem in Bereichen wie Sport und Unterhaltung, in denen bisher eher die Leistungen von Männern im Vordergrund standen. Frauen leisten bereits in allen Bereichen hervorragende Arbeit, und es ist aufregend und motivierend, ihre Erfolge zu feiern. Außerdem ermutigt es die Aufstrebenden, nach den Sternen zu greifen."

PUMA hat ein umfassendes Produktangebot für Frauen und Mädchen im Sport: Unterwäsche und Activewear, modische Sportbekleidung, ein Angebot für Umstandsmode und leistungsspezifische Produkte, die ausschließlich für Frauen entwickelt wurden. PUMA unterstützt alle Athleten dabei, Höchstleistungen zu erbringen und arbeitet mit Organisationen und Partnern zusammen, die sich für den Abbau von Barrieren im Sport einsetzen.

Für das vollständige "She Moves Us"-Video-Interview mit Naomi Schiff, klicken Sie HIER.

PUMA

PUMA ist eine weltweit führende Sportmarke und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 70 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem wir schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickeln. PUMA bietet von Leistung und Sport inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und seine Unternehmenszentrale liegt in Herzogenaurach/Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005243/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Gudrun Cämmerer

Teamhead Global PR

gudrun.caemmerer@puma.com