HELSINKI, Finnland, May 06, 2022) hat die 45 Mio. USD-Grenze bei Bestellungen und Vorverkäufen überschritten. Die neu eingeführten Mining Rigs von Dual Miners haben alles Bisherige im Markt der Kryptowährungen übertroffen. Der Grund dafür ist offensichtlich: Mit dieser Innovation haben sie Mining individuell und simpel gemacht. Die Installationsanleitung, die mit dem Gerät mitgeliefert wird, macht die Sache noch einfacher. Sie müssen kein Technologieexperte sein, um zu verstehen, wie es funktioniert.



Dank Fortschritten in der ASIC Chip-Technologie hat Dual Miners Ltd drei Lösungen entwickelt, die zwecks Benutzerfreundlichkeit vorkonfiguriert sind und innerhalb von nur einem Monat eine Rendite in Aussicht stellen. Das Unternehmen, das von einigen der erfahrensten Spezialisten in der Mining-Branche für Kryptowährungen geführt wird, hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Gemäß einer Unternehmenserklärung beinhalten die derzeitigen Angebote des Unternehmens DualPro, DualPro Max und das neueste DualPremium. Alle Produkte sind dafür vorgesehen, lukrative Transaktionen in der Blockchain der jeweiligen Wahl zu unterstützen.

Dual Miners wurde in London gegründet und ist ein Unternehmen für Chip-Design und -Herstellung mit Niederlassungen in Finnland, Südkorea und Australien neben seinem Hauptsitz im Vereinigten Königreich. Es verfügt über eine Vielzahl von Teams mit Expertise in verschiedensten Themenbereichen, einschließlich Blockchain-Technologie und technologisches Design.

Konsumenten können Graphics Processing Units vom Unternehmen erwerben, das auch Krypto-Wallet-Entwicklungsdienstleistungen bereitstellt. Das Unternehmen hat Standorte auf drei verschiedenen Kontinenten. Die Tatsache, dass Dual Miners umfangreiche Markterfahrung gesammelt hat, hat dem Unternehmen einen angesehenen Ruf im Blockchain-Business eingebracht.

Entsprechend übernimmt Dual Miners die Kosten für Versand sowie Einfuhrzölle und erlaubt es seinen Kunden, nicht mehr als die Kosten für das Produkt zu zahlen und dennoch alles zu erhalten, was sie benötigen, ohne zusätzliche Ausgaben.

Über Dual Miners

Das Unternehmen wurde 2015 mit der Absicht, die ersten führenden Miner für Kryptowährung weltweit zu entwickeln und zu vermarkten, die entweder SHA-256 oder Scrypt-Technologie verwenden. Das Unternehmen beansprucht für sich, das weltweit erste Dual-Mining-Unternehmen zu sein. Mit DualPro möchten wir stärkere Leistung zu geringeren Kosten als bisher in der Branche möglich anbieten. Dual Miners hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, und verfügt über Niederlassungen in verschiedenen weiteren Städten weltweit, einschließlich der USA. Die Website des Unternehmens, www.dualminers.com, bietet zusätzliche Informationen zum Unternehmen und seinen Produkten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dualminers.com

PR MANAGER

Michael@dualminers.com

(+358) 41 4001034

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27e1d9ac-62d6-44ce-a80d-327bde2cd9cb