Leipzig wirkt gerade, als sei der Stecker gezogen. Schließlich gab es zuvor auch in der Bundesliga zwei Niederlagen in Folge. Der Trend gefährdet nun die letzten Ziele dieser Spielzeit. Aus den Champions-League-Plätzen sind die Leipziger nach der zuvor beeindruckenden Serie von nur einer Pleite in der Bundesliga-Rückrunde abgerutscht. Nur ein Stolperer des SC Freiburg könnte noch zu Platz vier verhelfen. Passiert das nicht, bliebe noch das Pokalfinale gegen jene Freiburger, um die Saison mit etwas Zählbarem, dem ersten Titel, zu krönen.



Doch dafür muss noch mal ein energischer Ruck durch die Mannschaft gehen. Es liegt an Trainer Domenico Tedesco, bei den Profis die bittere Niederlage von Glasgow aus den Köpfen und neue Frische in die Beine zu bekommen, das Kämpferherz zu wecken.



